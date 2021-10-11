Власти Грузии исключили возможность передачи Саакашвили на Украину

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о невозможности передачи бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на Украину.

«Я на 100% подтверждаю, что его (Саакашвили. — RT) никто никуда не передаст», — приводит ТАСС слова Гарибашвили.

Он добавил, что «минимум через шесть лет Саакашвили сможет поехать в любую страну».

1 октября премьер Грузии сообщил, что Саакашвили задержан на территории республики.

Украинский консул посетила экс-президента Грузии в тюрьме города Рустави, так как он является гражданином Украины и не имеет грузинского гражданства.

Судебное рассмотрение одного из дел Саакашвили назначено на 10 ноября.