Власти Белоруссии начали кампанию по вакцинации от COVID-19 для бездомных

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В Белоруссии начали прививать от коронавируса людей без определённого места жительства — первый пункт для вакцинации бездомных открылся в Гродно.
Власти Белоруссии начали кампанию по вакцинации от COVID-19 для бездомных
  • Reuters

По информации газеты «Гродненская правда», в пункте вакцинации в здании Гродненского городского дома ночного пребывания лиц без определённого места жительства работают волонтёры Красного Креста и врачи городской поликлиники №5.

«Дальше подобные пункты откроются по республике. В стране планируется привить порядка 2 тыс. человек, относящихся именно к этой группе населения. Для вакцинации используется «Спутник Лайт», — заявила специалист отдела медико-социальной работы белорусского Красного Креста Светлана Анацко.

Привитым бездомным после вакцинации выдают продуктовые и гигиенические наборы.

За минувшие сутки в Белоруссии выявили 1991 случай коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных случаев заболевания COVID-19 достигло 549 817.

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