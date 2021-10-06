Власти Белоруссии начали кампанию по вакцинации от COVID-19 для бездомных
- Reuters
По информации газеты «Гродненская правда», в пункте вакцинации в здании Гродненского городского дома ночного пребывания лиц без определённого места жительства работают волонтёры Красного Креста и врачи городской поликлиники №5.
«Дальше подобные пункты откроются по республике. В стране планируется привить порядка 2 тыс. человек, относящихся именно к этой группе населения. Для вакцинации используется «Спутник Лайт», — заявила специалист отдела медико-социальной работы белорусского Красного Креста Светлана Анацко.
Привитым бездомным после вакцинации выдают продуктовые и гигиенические наборы.
За минувшие сутки в Белоруссии выявили 1991 случай коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных случаев заболевания COVID-19 достигло 549 817.