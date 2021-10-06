В Белоруссии задержаны 136 «анонимных комментаторов» по делу о гибели офицера КГБ

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Следственный комитет Белоруссии расследует уголовное дело в отношении 136 «анонимных комментаторов», связанное с оскорблением погибшего в Минске сотрудника КГБ.
В Белоруссии задержаны 136 «анонимных комментаторов» по делу о гибели офицера КГБ
  • © Следственный комитет Республики Беларусь

«В настоящее время Следственным комитетом расследуется уголовное дело, возбуждённое по статьям 130 и 369 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Подозреваемыми по уголовному делу являются 136 так называемых анонимных комментаторов. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в Telegram-канале СК Белоруссии.

Как уточняется, речь идёт о статьях за «умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды или розни по признаку иной социальной принадлежности» и «оскорбление представителя власти и его близких в связи с выполнением им служебных обязанностей, совершённое в информации, размещённой в глобальной компьютерной сети интернет».

28 сентября стало известно, что в Минске при проведении антитеррористической операции погиб сотрудник КГБ.

Председатель комитета Иван Тертель заявил, что ведомство не оставит без ответа убийство своего сотрудника.

К 4 октября сотрудники белорусских правоохранительных органов установили более 200 авторов негативных комментариев о гибели силовика.

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