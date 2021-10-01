Глава КГБ Белоруссии заявил, что убийство сотрудника не останется без ответа

Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель заявил, что ведомство не оставит без ответа убийство своего сотрудника в Минске.

«Мы знаем, кто является вдохновителем этого, и считаем, что они перешли красную черту. Поэтому мы эту ситуацию без ответа не оставим», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что государство окажет помощь семье погибшего.

«Вся помощь будет оказана», — добавил он.

Ранее стало известно, что сотрудник КГБ получил смертельное ранение при проведении операции в Минске.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил оказать всяческую поддержку и помощь семье погибшего накануне сотрудника КГБ.