Глава КГБ Белоруссии заявил, что убийство сотрудника не останется без ответа
- РИА Новости
«Мы знаем, кто является вдохновителем этого, и считаем, что они перешли красную черту. Поэтому мы эту ситуацию без ответа не оставим», — приводит ТАСС его слова.
Он отметил, что государство окажет помощь семье погибшего.
«Вся помощь будет оказана», — добавил он.
Ранее стало известно, что сотрудник КГБ получил смертельное ранение при проведении операции в Минске.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил оказать всяческую поддержку и помощь семье погибшего накануне сотрудника КГБ.