Глава КГБ Белоруссии заявил, что убийство сотрудника не останется без ответа

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Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель заявил, что ведомство не оставит без ответа убийство своего сотрудника в Минске.
Глава КГБ Белоруссии заявил, что убийство сотрудника не останется без ответа
  • РИА Новости

«Мы знаем, кто является вдохновителем этого, и считаем, что они перешли красную черту. Поэтому мы эту ситуацию без ответа не оставим», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что государство окажет помощь семье погибшего.

«Вся помощь будет оказана», — добавил он.

Ранее стало известно, что сотрудник КГБ получил смертельное ранение при проведении операции в Минске.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил оказать всяческую поддержку и помощь семье погибшего накануне сотрудника КГБ.

 

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