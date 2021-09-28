В Минске сотрудник КГБ получил смертельное ранение
- Reuters
«В ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен», — говорится в пресс-релизе КГБ.
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело об убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности.
25 сентября стало известно, что в Белоруссии задержали троих жителей Бобруйска, которых подозревают в совершении терактов в Могилёвской области.