В Минске сотрудник КГБ получил смертельное ранение

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В Минске при проведении антитеррористической операции погиб сотрудник КГБ. Как сообщили в ведомстве, по силовикам открыли стрельбу из ружья, когда они проверяли адреса, по которым могли находиться лица, причастные к террористической деятельности. Злоумышленник ликвидирован ответным огнём.
В Минске сотрудник КГБ получил смертельное ранение
  • Reuters

«В ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен», — говорится в пресс-релизе КГБ.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело об убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности.

25 сентября стало известно, что в Белоруссии задержали троих жителей Бобруйска, которых подозревают в совершении терактов в Могилёвской области.

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