Пресс-секретарь рассказала о реакции Лукашенко на гибель сотрудника КГБ

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил оказать всяческую поддержку и помощь семье погибшего накануне сотрудника КГБ, сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
Пресс-секретарь рассказала о реакции Лукашенко на гибель сотрудника КГБ
  • AP

«Президент вчера мгновенно получил информацию о произошедшей трагедии. Сразу поручил разобраться буквально посекундно — не все детали были известны», — цитирует БЕЛТА Эйсмонт.

На вопрос о реакции президента на произошедшее пресс-секретарь процитировала главу государства: «Безнаказанным это не останется».

Ранее стало известно, что в Минске сотрудник КГБ получил смертельное ранение при проведении антитеррористической операции.

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