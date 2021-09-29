Пресс-секретарь рассказала о реакции Лукашенко на гибель сотрудника КГБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил оказать всяческую поддержку и помощь семье погибшего накануне сотрудника КГБ, сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

«Президент вчера мгновенно получил информацию о произошедшей трагедии. Сразу поручил разобраться буквально посекундно — не все детали были известны», — цитирует БЕЛТА Эйсмонт.

На вопрос о реакции президента на произошедшее пресс-секретарь процитировала главу государства: «Безнаказанным это не останется».

Ранее стало известно, что в Минске сотрудник КГБ получил смертельное ранение при проведении антитеррористической операции.