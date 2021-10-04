В Белоруссии установлены более 200 авторов высказываний о гибели сотрудника КГБ
«Мы только за день установили более двух сотен таких негодяев», — приводит ТАСС слова Казакевича в эфире телеканала ОНТ.
По его словам, запущен специальный бот.
Он уточнил, что информация по авторам комментариев предоставлялась гражданами, которые обращались в ОВД.
Ранее председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель заявил, что ведомство не оставит без ответа убийство своего сотрудника в Минске. Сотрудник КГБ получил смертельное ранение при проведении операции в Минске. Стрелявший в него житель Минска также был убит.