В Белоруссии установлены более 200 авторов высказываний о гибели сотрудника КГБ

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Сотрудники белорусских правоохранительных органов установили более 200 авторов негативных комментариев о гибели сотрудника КГБ в Минске, заявил заместитель министра внутренних дел — начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич.

«Мы только за день установили более двух сотен таких негодяев», — приводит ТАСС слова Казакевича в эфире телеканала ОНТ.

По его словам, запущен специальный бот.

Он уточнил, что информация по авторам комментариев предоставлялась гражданами, которые обращались в ОВД.

Ранее председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель заявил, что ведомство не оставит без ответа убийство своего сотрудника в Минске. Сотрудник КГБ получил смертельное ранение при проведении операции в Минске. Стрелявший в него житель Минска также был убит.

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