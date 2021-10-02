Главред «Комсомольской правды» прокомментировал задержание журналиста Можейко

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Главред «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин в беседе с RT прокомментировал задержание журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко.
Главред «Комсомольской правды» прокомментировал задержание журналиста Можейко
  • Reuters

Как утверждает Сунгоркин, Можейко находится в следственном изоляторе на Окрестина.

«Никаких адвокатов у него там нет, никакой информации официальной мы не получили от Минска, но мы знаем, что сидит он там со вчерашнего дня», — сказал главный редактор, отметив, что не знает, кто задержал журналиста в Москве и как его вывезли в Минск.

Сунгоркин выразил уверенность в том, что «Можейко абсолютно невиновен».

«Его вообще не в чем обвинять. Ему там вписали уже две статьи, что он способствовал какой-то там розни, оскорблению органов власти и так далее», — добавил он.

Ранее главный редактор «Комсомольской правды» сообщил, что журналист белорусской версии издания Геннадий Можейко находится в изоляторе на Окрестина в Минске, а у него дома провели обыск.

Перед этим в республике был заблокирован сайт «Комсомольской правды в Беларуси». Сунгоркин сообщал, что блокировка сайта произошла после заметки о погибшем в перестрелке с сотрудниками КГБ жителе Минска.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва рассчитывает на соблюдение прав журналистов в соответствии с общепринятыми международными нормами, а российское посольство в Минске находится в постоянном контакте с властями Белоруссии по вопросам функционирования издания в республике.

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