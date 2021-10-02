Захарова: посольство контактирует с белорусской стороной по вопросам работы журналистов

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в ситуации с «Комсомольской правдой в Беларуси» Москва рассчитывает на соблюдение прав журналистов в соответствии с общепринятыми международными нормами.
Захарова: посольство контактирует с белорусской стороной по вопросам работы журналистов
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

По её словам, российское посольство в Минске находится в постоянном контакте с властями Белоруссии по вопросам функционирования издания в республике.

«Речь идёт о белорусском СМИ и гражданах Белоруссии. При этом работает газета как филиал российского издания. В этой связи мы исходим из того, что права журналистов будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами», — написала Захарова в Telegram.

Ранее главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин сообщил, что журналист белорусской версии издания Геннадий Можейко находится в изоляторе на Окрестина в Минске, а у него дома провели обыск.

Перед этим в республике был заблокирован сайт «Комсомольской правды в Беларуси». Сунгоркин сообщал, что блокировка сайта произошла после заметки о погибшем в перестрелке с сотрудниками КГБ жителе Минска.

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