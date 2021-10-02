Политолог Мезюхо отреагировал на слова депутата Рады о «начале конца украинской экономики»

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы о том, что поставки российского газа в Венгрию в обход Украины могут привести к краху украинской экономики.

«Украина привыкла получать деньги не только за транзит, но и за торговлю русофобией. Такая ситуация не будет длиться вечно. Сегодняшняя ситуация с Венгрией отчётливо демонстрирует тот факт, что российские энергоресурсы в будущем могут поставляться в Европу и без участия украинского государства. Украинская ГТС вскоре может оказаться никому не нужной. Ещё при премьер-министре Николае Азарове местные специалисты говорили о том, что ГТС нуждается в модернизации и в любой момент может превратиться в груду металлолома. Ситуация в лучшую сторону не поменялась», — пояснил Мезюхо.

Эксперт добавил, что Украина оказалась в положении, «которое сама искусственно создала» и последствия которого она «до конца не представляет».

«Украина вряд ли способна обеспечить свою собственную энергетическую безопасность без российского газа, который она покупает втридорога, только не напрямую у Москвы, а у посредников», — считает он.

Ранее Кива заявил о «начале конца украинской экономики» из-за потери транзита в Венгрию.

«Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года.

Договор вступил в силу 1 октября. Газ поставляется в обход Украины через газопровод «Балканский поток», который является продолжением «Турецкого потока», и по трубопроводам Юго-Восточной Европы.