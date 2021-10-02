Gordonua: политолог обвинил Украину в «газовой наркомании»

Глава политпрограмм Украинского института будущего Юрий Романенко указал Киеву на «газовую наркоманию» и посоветовал властям отходить от принципа «жить на халяву».

В заметке для портала Gordonua.com он отметил, что отказавшись от транзита газа через Украину Венгрия преподала Киеву хороший урок. По словам Романенко, власти страны поступили с выгодой для себя и не обязаны были учитывать интересы соседей.

«Это похоже на реакцию наркомана, который привык к лёгкой дозе, которую постоянно дают соседи. И вот соседям надоел и наркоман, и издержки с ним связанные. И какой вывод делает наркоман? Простой — соседи плохие, дайте дозу. Но дозы не будет», — пояснил он.

Романенко убеждён, что Украину ждёт «болезненная ломка» и осознание того, что Киеву никто ничего не должен. В заключение политолог посоветовал властям забыть о «токсичных фантазиях».

Россия начала поставки газа в Венгрию в обход Украины 1 октября.

Ранее стало известно, что «Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года.

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко считает, что в отношении оператора «Северного потока — 2» могут ввести санкции из-за остановки «Газпромом» транзита газа в Венгрию через Украину.