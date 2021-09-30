Кулеба прокомментировал заявление венгерской стороны по вступлению Украины в НАТО
- Reuters
Он заявил, что «Венгрия последовательно подчёркивала, что вопрос НАТО будет решён в привязке к комплексному решению вопроса с венгерским нацменьшинством на Украине, а это не простой узел, его надо решать один завиток за другим».
«Мы можем бесконечно обмениваться резкими заявлениями, это часть большой политической баталии, но принципиально мы готовы дружить. Но если кто-то будет делать что-то, что не отвечает украинским интересам и непосредственно их затрагивает, и будет бить по нам, мы будем всегда бить в ответ. Дипломатично, безусловно», — заявил Кулеба.
Ранее сообщалось, что в Венгрии отвергли посягательства на её суверенитет из-за контракта с «Газпромом».
«Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года.
В МИД Украины заявили, что обратятся в ЕК для оценки соответствия газового соглашения европейскому законодательству в сфере энергетики.