Кулеба прокомментировал заявление венгерской стороны по вступлению Украины в НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление венгерской стороны о том, что они продолжат блокировать вступление Украины в НАТО. Об этом информирует телеканал «112 Украина».

Он заявил, что «Венгрия последовательно подчёркивала, что вопрос НАТО будет решён в привязке к комплексному решению вопроса с венгерским нацменьшинством на Украине, а это не простой узел, его надо решать один завиток за другим».

«Мы можем бесконечно обмениваться резкими заявлениями, это часть большой политической баталии, но принципиально мы готовы дружить. Но если кто-то будет делать что-то, что не отвечает украинским интересам и непосредственно их затрагивает, и будет бить по нам, мы будем всегда бить в ответ. Дипломатично, безусловно», — заявил Кулеба.

Ранее сообщалось, что в Венгрии отвергли посягательства на её суверенитет из-за контракта с «Газпромом».

«Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года.

В МИД Украины заявили, что обратятся в ЕК для оценки соответствия газового соглашения европейскому законодательству в сфере энергетики.