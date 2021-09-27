В Киеве прокомментировали заявление Лукашенко о базах США на Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал заявление президента Белоруссии о военных базах США на украинской территории.

«В очередной раз стали свидетелями безосновательных инсинуаций в адрес Украины со стороны Александра Лукашенко. Очевидно, что Александр Лукашенко уже полностью усвоил шаблоны российской пропагандистской риторики относительно угроз со стороны стран Запада и Украины в частности», — приводит УНИАН его слова.

По мнению Николенко, белорусский лидер превращает соседнюю Белоруссию «в сплошную военную базу России».

Ранее Лукашенко сообщил, что Соединённые Штаты под видом учебных центров создают на Украине военные базы НАТО.

Председатель Пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо добавил, что Минск продолжит усиливать систему охраны границы с Украиной.