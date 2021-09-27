Белоруссия продолжит усиливать охрану границы с Украиной

Белоруссия будет усиливать систему охраны границы с Украиной.

«Усиливаем мы её (границу с Украиной. — RT) давно. С Украиной у нас граница протяжённостью 1084 км. В этом году мы уже одну заставу сдали, будем сдавать ещё две. За последние четыре года мы украинскую границу по отдельным направлениям усилили даже сильнее, чем польскую», — цитирует ТАСС слова председателя пограничного комитета Белоруссии Анатолия Лаппо.

Глава ведомства также рассказал, что на протяжении уже 500 км на белорусско-украинской границе расположены сигнализационные комплексы.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что Польша на границе с Белоруссией разворачивает «целые корпуса» иностранных войск.