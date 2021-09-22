Глава МВД Украины высказался о «российском следе» в вопросе покушения на Шефира

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский высказался о «российском следе» в вопросе покушения на Сергея Шефира — первого помощника президента Украины Владимира Зеленского.

Как он отметил, такого рода заявления являются преждевременными и пока полиция изучает все версии.

«Это должно показать расследование. На данный момент рано говорить о каких-то конкретных субъектах. Полиция изучает все версии», — цитирует его ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что на советника Зеленского Сергея Шефира было совершено покушение. Позднее в МВД Украины заявили, что полицейские ведут розыск нападавших.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления украинских чиновников о «российском следе» в вопросе покушения на Шефира, заявил, что подобного рода высказывания имеют «признаки такого излишне экзальтированного эмоционального состояния».