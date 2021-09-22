Глава МВД Украины высказался о «российском следе» в вопросе покушения на Шефира

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Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский высказался о «российском следе» в вопросе покушения на Сергея Шефира — первого помощника президента Украины Владимира Зеленского.
Глава МВД Украины высказался о «российском следе» в вопросе покушения на Шефира
  • © Нацполиция Украины

Как он отметил, такого рода заявления являются преждевременными и пока полиция изучает все версии. 

«Это должно показать расследование. На данный момент рано говорить о каких-то конкретных субъектах. Полиция изучает все версии», — цитирует его ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что на советника Зеленского Сергея Шефира было совершено покушение. Позднее в МВД Украины заявили, что полицейские ведут розыск нападавших.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления украинских чиновников о «российском следе» в вопросе покушения на Шефира, заявил, что подобного рода высказывания имеют «признаки такого излишне экзальтированного эмоционального состояния».

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