В Кремле прокомментировали покушение на советника Зеленского на Украине

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал покушение на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира.
В Кремле прокомментировали покушение на советника Зеленского на Украине
  • РИА Новости

В частности, Песков прокомментировал заявление главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии о возможной причастности России к произошедшему. По словам украинского политика, это одна из рассматриваемых версий произошедшего.

«К сожалению, в наше время на Украине, что бы ни произошло, никто из действующих политиков не в состоянии исключить «российского следа»... Это, конечно, не имеет ничего общего с реальным положением дел, это скорее признаки такого излишне экзальтированного эмоционального состояния», — цитирует его ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что на советника Зеленского Сергея Шефира было совершено покушение. Позднее в МВД Украины заявили, что полицейские ведут розыск нападавших.

В прокуратуре Украины уже рассказали подробности о покушении на советника Зеленского.

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