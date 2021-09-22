В Кремле прокомментировали покушение на советника Зеленского на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал покушение на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира.

В частности, Песков прокомментировал заявление главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии о возможной причастности России к произошедшему. По словам украинского политика, это одна из рассматриваемых версий произошедшего.

«К сожалению, в наше время на Украине, что бы ни произошло, никто из действующих политиков не в состоянии исключить «российского следа»... Это, конечно, не имеет ничего общего с реальным положением дел, это скорее признаки такого излишне экзальтированного эмоционального состояния», — цитирует его ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что на советника Зеленского Сергея Шефира было совершено покушение. Позднее в МВД Украины заявили, что полицейские ведут розыск нападавших.

В прокуратуре Украины уже рассказали подробности о покушении на советника Зеленского.