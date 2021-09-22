В прокуратуре Украины рассказали подробности о покушении на советника Зеленского

Короткая ссылка
Руководитель Киевской областной прокуратуры Алексей Хоменко в эфире телеканала «Украина 24» рассказал, подробности покушения на советника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира.
В прокуратуре Украины рассказали подробности о покушении на советника Зеленского
  • РИА Новости

«Сам Сергей Шефир не пострадал, но ранения получил его водитель. На данный момент, по словам медработников, его жизни ничего не угрожает», — цитирует его ТАСС.

По словам Хоменко, на данный момент установлено, что автомобиль, в котором находился Шефир, ехал в направлении Киева.

«Между сёлами Ходосевка и Лесники по нему в соответствии с осмотром автомобиля было сделано около 18 выстрелов из автоматического оружия», — отметил он.

Ранее СМИ сообщили, что на советника Зеленского Сергея Шефира было совершено покушение. Позднее в МВД Украины заявили, что полицейские ведут розыск нападавших.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить