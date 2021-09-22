В прокуратуре Украины рассказали подробности о покушении на советника Зеленского
- РИА Новости
«Сам Сергей Шефир не пострадал, но ранения получил его водитель. На данный момент, по словам медработников, его жизни ничего не угрожает», — цитирует его ТАСС.
По словам Хоменко, на данный момент установлено, что автомобиль, в котором находился Шефир, ехал в направлении Киева.
«Между сёлами Ходосевка и Лесники по нему в соответствии с осмотром автомобиля было сделано около 18 выстрелов из автоматического оружия», — отметил он.
Ранее СМИ сообщили, что на советника Зеленского Сергея Шефира было совершено покушение. Позднее в МВД Украины заявили, что полицейские ведут розыск нападавших.