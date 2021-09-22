В прокуратуре Украины рассказали подробности о покушении на советника Зеленского

Руководитель Киевской областной прокуратуры Алексей Хоменко в эфире телеканала «Украина 24» рассказал, подробности покушения на советника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира.

«Сам Сергей Шефир не пострадал, но ранения получил его водитель. На данный момент, по словам медработников, его жизни ничего не угрожает», — цитирует его ТАСС.

По словам Хоменко, на данный момент установлено, что автомобиль, в котором находился Шефир, ехал в направлении Киева.

«Между сёлами Ходосевка и Лесники по нему в соответствии с осмотром автомобиля было сделано около 18 выстрелов из автоматического оружия», — отметил он.

Ранее СМИ сообщили, что на советника Зеленского Сергея Шефира было совершено покушение. Позднее в МВД Украины заявили, что полицейские ведут розыск нападавших.