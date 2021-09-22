В офисе Зеленского прокомментировали покушение на Шефира

В офисе президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали покушение на советника украинского лидера Сергея Шефира.

Как заявил Vesti.ua советник руководителя офиса главы государства Михаил Подоляк, это была попытка «демонстративного убийства ключевого члена команды».

«Очевидно, что это открытое, намеренное и крайне жёсткое нападение с применением автоматического оружия нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды», — заявил он.

Ранее СМИ сообщили, что на советника Зеленского Сергея Шефира было совершено покушение.

Позднее в МВД Украины заявили, что полицейские ведут розыск нападавших.