В офисе Зеленского прокомментировали покушение на Шефира
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Как заявил Vesti.ua советник руководителя офиса главы государства Михаил Подоляк, это была попытка «демонстративного убийства ключевого члена команды».
«Очевидно, что это открытое, намеренное и крайне жёсткое нападение с применением автоматического оружия нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды», — заявил он.
Ранее СМИ сообщили, что на советника Зеленского Сергея Шефира было совершено покушение.
Позднее в МВД Украины заявили, что полицейские ведут розыск нападавших.