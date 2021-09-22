В офисе Зеленского прокомментировали покушение на Шефира

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В офисе президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали покушение на советника украинского лидера Сергея Шефира.
В офисе Зеленского прокомментировали покушение на Шефира
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Как заявил Vesti.ua советник руководителя офиса главы государства Михаил Подоляк, это была попытка «демонстративного убийства ключевого члена команды».

«Очевидно, что это открытое, намеренное и крайне жёсткое нападение с применением автоматического оружия нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды», — заявил он.

Ранее СМИ сообщили, что на советника Зеленского Сергея Шефира было совершено покушение.

Позднее в МВД Украины заявили, что полицейские ведут розыск нападавших.

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