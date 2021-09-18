Аналитик Бышок прокомментировал заявления о запрете Украине «ныть» из-за «Северного потока — 2»

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Анастасия Белоусова
Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Рады о том, что Украине сказали перестать «ныть» из-за «Северного потока — 2».
Аналитик Бышок прокомментировал заявления о запрете Украине «ныть» из-за «Северного потока — 2»
  • Reuters

«Здесь скорее выигрывает тот, кто первым заявит, что все предыдущие идеи и наработки — это глупость. Те политики, которые заявляли, что Украина сможет каким-то образом препятствовать «Северному потоку — 2» и так далее, оказались банкротами», — считает Бышок.

Он добавил, что многие украинские политики ранее придерживались мнения, что проект «Северный поток — 2» не будет достроен.

«Собственно многие украинские политики заявляли, что это невозможно и вообще Россию нужно заставить поставлять на Запад газ исключительно через украинские трубы. Первый, кто заявит, что всё провалено и давайте пластинку поменяем, он немножко получает больше политических очков», — заключил аналитик.

Ранее депутат Верховной рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко заявил, что Украине чётко сказали перестать «ныть» из-за ситуации с газопроводом «Северный поток — 2».

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