Глава МИД Украины пожаловался, что ООН проигнорировала «Крымскую платформу»

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что руководство ООН проигнорировало участие в «Крымской платформе», и назвал это решение политическим.
Глава МИД Украины пожаловался, что ООН проигнорировала «Крымскую платформу»
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«ООН проигнорировал саммит «Крымской платформы». Мы будем говорить с руководством организации на эту тему», — приводит ТАСС слова Кулебы.

Он отметил, что это было «политическое решение».

«Это говорит о состоянии дел в ООН. Скажу дипломатическим языком: это неправильное решение. Надо работать на благо всех, а не в интересах отдельных стран», — добавил министр.

Саммит «Крымская платформа» прошёл в Киеве 23 августа. В итоговой декларации участники заявили о возможном введении новых санкций в отношении России из-за Крыма.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что участие тех или иных стран в «Крымской платформе» отразится на отношении Москвы к ним. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что форум «Крымская платформа» в Киеве носит декларативный характер и не имеет осязаемого продолжения.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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