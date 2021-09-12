Крымский сенатор назвал неприемлемым условие Киева для встречи Зеленского и Путина

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова о готовности украинского лидера Владимира Зеленского провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным при условии обсуждения вопроса «оккупированных» территорий.

По словам Цекова, подобные условия являются неприемлемыми, и это, как подчеркнул парламентарий, лишь свидетельствует о нежелании украинского лидера встречаться с президентом России.

«Если бы хотел встретиться по-настоящему, дал бы поручения своему аппарату... Если бы он был политиком-реалистом, то ушёл бы от термина «оккупация» как минимум», — добавил сенатор.

Ранее Никифоров высказался об условии встречи президентов России и Украины.

5 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос принадлежности Крыма не может быть темой для обсуждения на переговорах Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.