В Белоруссии за сутки выявили 1887 случаев COVID-19

В Белоруссии, по данным на 11 сентября, зарегистрированы 501 166 человек с положительным тестом на COVID-19.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Минздрава, суточный прирост инфицированных составил 1887 человек против 1859 за предыдущие сутки.

«За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3905 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», — отметили там.

С начала пандемии выздоровели 491 410 пациентов, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19.

Ранее посол КНР заявил о скором начале испытаний китайских лекарств от COVID-19 в Белоруссии.