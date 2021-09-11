В Белоруссии за сутки выявили 1887 случаев COVID-19

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В Белоруссии, по данным на 11 сентября, зарегистрированы 501 166 человек с положительным тестом на COVID-19.
В Белоруссии за сутки выявили 1887 случаев COVID-19
  • Reuters

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Минздрава, суточный прирост инфицированных составил 1887 человек против 1859 за предыдущие сутки.

«За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3905 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», — отметили там.

С начала пандемии выздоровели 491 410 пациентов, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19.

Ранее посол КНР заявил о скором начале испытаний китайских лекарств от COVID-19 в Белоруссии.

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