В Белоруссии за сутки выявили 1419 случаев коронавируса

В Белоруссии за сутки выявили 1419 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных эпизодов заболевания COVID-19 достигло 493 818.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 485 248 пациентов с подтверждённым COVID-19.

Проведено в общей сложности 7 921 679 тестов.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3859 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.