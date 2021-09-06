Посол КНР заявил о скором начале испытаний китайских лекарств от COVID-19 в Белоруссии

Посол Китая в Белоруссии Се Сяоюн сообщил о скором начале испытаний китайских лекарств от коронавирусной инфекции COVID-19 в Белоруссии.

Об этом он заявил во время церемонии подписания документов о передаче 500 тыс. доз вакцины Sinopharm белорусской стороне.

«В китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» сейчас работает предприятие, которое планирует производить эффективные препараты китайской традиционной медицины. Там ведётся проект по разработке средства для эффективного лечения коронавируса. Скоро начнутся клинические испытания», — приводит слова посла пресс-служба белорусского минздрава.

Ранее сообщалось, что самолёт с 1,5 млн доз вакцины от коронавируса прибыл в Белоруссию из Пекина. Отмечается, что белорусская сторона получила 500 тыс. доз вакцины в качестве безвозмездной помощи, а ещё 1 млн доз был закуплен по контракту.