Посол КНР заявил о скором начале испытаний китайских лекарств от COVID-19 в Белоруссии

Короткая ссылка
Посол Китая в Белоруссии Се Сяоюн сообщил о скором начале испытаний китайских лекарств от коронавирусной инфекции COVID-19 в Белоруссии.
Посол КНР заявил о скором начале испытаний китайских лекарств от COVID-19 в Белоруссии
  • © Nastasic
  • Gettyimages.ru

Об этом он заявил во время церемонии подписания документов о передаче 500 тыс. доз вакцины Sinopharm белорусской стороне.

«В китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» сейчас работает предприятие, которое планирует производить эффективные препараты китайской традиционной медицины. Там ведётся проект по разработке средства для эффективного лечения коронавируса. Скоро начнутся клинические испытания», — приводит слова посла пресс-служба белорусского минздрава.

Ранее сообщалось, что самолёт с 1,5 млн доз вакцины от коронавируса прибыл в Белоруссию из Пекина. Отмечается, что белорусская сторона получила 500 тыс. доз вакцины в качестве безвозмездной помощи, а ещё 1 млн доз был закуплен по контракту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить