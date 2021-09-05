В Белоруссию доставили 1,5 млн доз китайской вакцины от коронавируса

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Самолёт с 1,5 млн доз вакцины от коронавируса прибыл в Белоруссию из Пекина, сообщили в пресс-службе белорусского Минздрава.

«В Беларусь прибыл самолёт из Пекина с 1,5 млн доз вакцины против COVID-19», — говорится в сообщении в Telegram.

Как уточняется, в состав груза вошло 500 тыс. доз, которые китайская сторона предоставила Белоруссии в качестве дружеской гуманитарной помощи, а также 1 млн доз в рамках закупки.

Ранее директор Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии Минздрава Белоруссии Владимир Горбунов сообщил о ходе разработки прототипа вакцины против COVID-19.

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