В Белоруссию доставили 1,5 млн доз китайской вакцины от коронавируса
«В Беларусь прибыл самолёт из Пекина с 1,5 млн доз вакцины против COVID-19», — говорится в сообщении в Telegram.
Как уточняется, в состав груза вошло 500 тыс. доз, которые китайская сторона предоставила Белоруссии в качестве дружеской гуманитарной помощи, а также 1 млн доз в рамках закупки.
Ранее директор Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии Минздрава Белоруссии Владимир Горбунов сообщил о ходе разработки прототипа вакцины против COVID-19.