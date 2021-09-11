Глава «Нафтогаза» предложил блокировать работу «Северного потока — 2» санкциями США

У США есть возможность заблокировать работу газопровода «Северный поток — 2» путём введения санкций, считает глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Если правительство США введёт санкции, то мы считаем, что европейские компании не будут покупать газ по этому трубопроводу. Таким образом, «Северный поток — 2» не будет работать», — сказал он на форуме YES Brainstorming, его слова приводит ТАСС.

Как считает Витренко, санкции США долгое время блокировали строительство газопровода, однако в последнее время ограничения были сняты.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев надеется на подписание отдельного документа по гарантиям Запада после введения в эксплуатацию «Северного потока — 2».

Строительство газопровода было полностью завершено утром 10 сентября.