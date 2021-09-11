В Киеве ожидают письменные гарантии Запада после введения «Северного потока — 2»

Короткая ссылка
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак на форуме YES Brainstorming заявил, что Киев надеется на подписание отдельного документа по гарантиям Запада после введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».
В Киеве ожидают письменные гарантии Запада после введения «Северного потока — 2»
  • РИА Новости

«Мы работаем с нашими партнёрами — США, Германий, Европой, чтобы Украина получила реальный механизм гарантий, что, если будет реализован этот «неэкономический проект» («Северный поток — 2». — RT), будут применены соответствующие шаги. Мы ждём, что это ляжет на бумагу, потому что хотим верить не словам, а конкретным шагам», — приводит ТАСС слова Ермака.

Он отметил, что введённый ранее Западом механизм санкций в отношении России работал.

Ранее председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено в 08:45 мск 10 сентября. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить