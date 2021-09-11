В Киеве ожидают письменные гарантии Запада после введения «Северного потока — 2»

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак на форуме YES Brainstorming заявил, что Киев надеется на подписание отдельного документа по гарантиям Запада после введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

«Мы работаем с нашими партнёрами — США, Германий, Европой, чтобы Украина получила реальный механизм гарантий, что, если будет реализован этот «неэкономический проект» («Северный поток — 2». — RT), будут применены соответствующие шаги. Мы ждём, что это ляжет на бумагу, потому что хотим верить не словам, а конкретным шагам», — приводит ТАСС слова Ермака.

Он отметил, что введённый ранее Западом механизм санкций в отношении России работал.

Ранее председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено в 08:45 мск 10 сентября.