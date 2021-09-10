Суд на Украине открыл дела по аннулированию лицензий двух телеканалов

Окружной административный суд Киева открыл два дела по иску Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины по аннулированию лицензий телеканалов «Макси-ТВ» и «Наш».

Как сообщает ТАСС, об этом интернет-порталу «Детектор-медиа» заявил представитель регулятора Максим Оноприенко.

«Поскольку это упрощённое (рассмотрение), без вызова, то заседаний не будет, это специальная процедура. Не будет определённой даты. Мы узнаем результаты рассмотрения. Подаём доказательства и документы параллельно, если в этом есть необходимость», — цитирует Оноприенко ТАСС.

Ранее сообщалось, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины намерен через суд попытаться аннулировать лицензию телеканала НАШ.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своём решении ввести санкции в отношении телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK.