В Крыму раскритиковали идею главы Запорожской области судиться с Россией из-за медуз

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Крымский сенатор Ольга Ковитиди и член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировали в беседе с RT заявление главы Запорожской областной государственной администрации Александра Старуха о том, что курортный сезон в 2021 году в регионе провален из-за нашествия медуз, причиной которого стало строительство Керченского моста, а также то, что Россия для полива якобы забирает воду из рек.
В Крыму раскритиковали идею главы Запорожской области судиться с Россией из-за медуз
  • © РИА Новости

«Сожалею, что наши братья украинцы вынуждены терпеть таких руководителей. Заявление украинской власти о намерении Украины судиться с Россией на предмет возмещения ущерба от нашествия медуз продолжают веселить европейскую общественность: в безумном мире я безумен», — отметила Ольга Ковитиди.

В свою очередь, Сергей Цеков подчеркнул, что подобные заявления показывают уровень регионального руководства Украины.

«Они все страдают крайней формой русофобии. Что бы ни происходило на Украине, особенно в негативном плане, они стараются в этом обвинить Россию. Они через некоторое время могут обвинить Россию в том, что дует восточный ветер на территории Украины, из-за этого засуха», — пояснил сенатор.

Ранее Старух заявил, что курортный сезон в 2021 году в регионе провален из-за нашествия медуз, причиной стало строительство Керченского моста, а также то, что Россия для полива якобы забирает воду из рек.

По его словам, именно из-за действий России медузы атаковали побережье Азовского моря и разогнали отдыхающих.

Старух предложил посчитать ущерб от провального курортного сезона, выставить счёт России и подать на страну в суд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить