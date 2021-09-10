В Крыму раскритиковали идею главы Запорожской области судиться с Россией из-за медуз

Крымский сенатор Ольга Ковитиди и член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировали в беседе с RT заявление главы Запорожской областной государственной администрации Александра Старуха о том, что курортный сезон в 2021 году в регионе провален из-за нашествия медуз, причиной которого стало строительство Керченского моста, а также то, что Россия для полива якобы забирает воду из рек.

«Сожалею, что наши братья украинцы вынуждены терпеть таких руководителей. Заявление украинской власти о намерении Украины судиться с Россией на предмет возмещения ущерба от нашествия медуз продолжают веселить европейскую общественность: в безумном мире я безумен», — отметила Ольга Ковитиди.

В свою очередь, Сергей Цеков подчеркнул, что подобные заявления показывают уровень регионального руководства Украины.

«Они все страдают крайней формой русофобии. Что бы ни происходило на Украине, особенно в негативном плане, они стараются в этом обвинить Россию. Они через некоторое время могут обвинить Россию в том, что дует восточный ветер на территории Украины, из-за этого засуха», — пояснил сенатор.

Ранее Старух заявил, что курортный сезон в 2021 году в регионе провален из-за нашествия медуз, причиной стало строительство Керченского моста, а также то, что Россия для полива якобы забирает воду из рек.

По его словам, именно из-за действий России медузы атаковали побережье Азовского моря и разогнали отдыхающих.

Старух предложил посчитать ущерб от провального курортного сезона, выставить счёт России и подать на страну в суд.