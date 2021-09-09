Политолог объяснил слова главы Запорожской области о суде с Россией из-за медуз

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Анастасия Румянцева
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT заявление главы Запорожской областной государственной администрации Александра Старуха о том, что курортный сезон в 2021 году в регионе провален из-за нашествия медуз, причиной которого стало строительство Керченского моста, а также то, что Россия для полива якобы забирает воду из рек.
Политолог объяснил слова главы Запорожской области о суде с Россией из-за медуз
  • Reuters

По словам Мезюхо, главе Запорожской области «необходимо изучать матчасть», прежде чем делать такие заявления. 

«Когда строился Крымский мост, соблюдались все необходимые экологические меры предосторожности. Российские строители заботились об экологии Крыма, Керченского пролива и вообще всего Черноморского бассейна. Поэтому главе украинской области всё-таки не стоит судить о российских строителях и чиновниках по себе. Не нужно перекидывать свои проблемы на нашу страну, надо просто заниматься своим функционалом и решать вопросы, связанные с экологическими вызовами, на вверенной ему территории самостоятельно, не оглядываясь на Россию», — подчеркнул политолог.

Эксперт также предположил, что Старух просто хочет быть «в антироссийском информационном мейнстриме, чтобы не отставать от своих коллег».

Ранее Старух заявил, что курортный сезон в 2021 году в регионе провален из-за нашествия медуз, причиной стало строительство Керченского моста, а также то, что Россия для полива якобы забирает воду из рек.

По его словам, именно из-за действий России медузы атаковали побережье Азовского моря и разогнали отдыхающих.

Старух предложил посчитать ущерб от провального курортного сезона, выставить счёт России и подать на страну в суд.

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