Глава Запорожской области предложил судиться с Россией из-за нашествия медуз

Глава Запорожской областной государственной администрации Александр Старух заявил, что курортный сезон в 2021 году в регионе провален из-за нашествия медуз, причиной которому стало строительство Керченского моста, а также то, что Россия для полива якобы забирает воду из рек.

Reuters

Об этом пишет УНИАН. По его словам, именно из-за действий России, медузы атаковали побережье Азовского моря и разогнали отдыхающих. Старух предложил посчитать ущерб от провального курортного сезона, выставить счёт России и подать на страну в суд. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал ситуацию с доступом к Азовскому морю и Керченскому проливу. По его словам, «Азовское море и проблема Керченского моста является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых, учитывая банальную географию».