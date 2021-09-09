Глава Запорожской области предложил судиться с Россией из-за нашествия медуз

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Глава Запорожской областной государственной администрации Александр Старух заявил, что курортный сезон в 2021 году в регионе провален из-за нашествия медуз, причиной которому стало строительство Керченского моста, а также то, что Россия для полива якобы забирает воду из рек.
Глава Запорожской области предложил судиться с Россией из-за нашествия медуз
  • Reuters

Об этом пишет УНИАН.

По его словам, именно из-за действий России, медузы атаковали побережье Азовского моря и разогнали отдыхающих.

Старух предложил посчитать ущерб от провального курортного сезона, выставить счёт России и подать на страну в суд.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал ситуацию с доступом к Азовскому морю и Керченскому проливу.

По его словам, «Азовское море и проблема Керченского моста является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых, учитывая банальную географию».

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