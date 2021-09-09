Глава Запорожской области предложил судиться с Россией из-за нашествия медуз
- Reuters
Об этом пишет УНИАН.
По его словам, именно из-за действий России, медузы атаковали побережье Азовского моря и разогнали отдыхающих.
Старух предложил посчитать ущерб от провального курортного сезона, выставить счёт России и подать на страну в суд.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал ситуацию с доступом к Азовскому морю и Керченскому проливу.
По его словам, «Азовское море и проблема Керченского моста является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых, учитывая банальную географию».