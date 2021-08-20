Кулеба назвал ситуацию с Азовским морем и Крымским мостом неразрешимой проблемой

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал ситуацию с доступом к Азовскому морю и Керченскому проливу.

«Ситуация в Чёрном море требует новой стратегии для черноморских стран НАТО плюс Украина, Грузия и Молдова, которые имеют выход к Чёрному морю», — сказал глава украинского МИД в интервью изданию «Новое время».

По его словам, если этой стратегии и совместных объединённых сил не будет, «Россия начнёт безоговорочно доминировать в Чёрном море так же, как она сейчас доминирует в Азовском».

«Азовское море и проблема Керченского моста является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых, учитывая банальную географию. Потому что география полностью контролируется Российской Федерацией — и со стороны Таманского полуострова, и со стороны Крымского полуострова», — отметил Кулеба.

17 августа сообщалось, что подразделения Военно-морских сил Украины провели в акватории Азовского моря тактические учения.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее выразил мнение, что вернуть территорию Крыма под контроль властей Украины сложнее, чем «завоевать мозги» населения.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.