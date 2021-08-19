Зеленский заявил, что с Украиной в Крым «вернётся жизнь»

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с Крымом.

Об этом говорится в сообщении на сайте украинского лидера.

Зеленский выразил мнение, что вернуть территорию Крыма под контроль властей Украины сложнее, чем «завоевать мозги» населения.

«Люди всегда хотят перемен, видят что-то хорошее в будущем. Поэтому, я уверен, никаких ментальных изменений не надо будет делать — с радостью будут принимать украинскую власть в Крыму. Даже те, кто в душе еще с «октябрятским значком», всё равно будут радоваться. Потому что с Украиной в Крым вернётся жизнь», — заявил он.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.