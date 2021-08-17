ВМС Украины провели учения по обороне побережья Азовского моря
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«В акватории Азовского моря корабельная группа ВМС Украины провела комплексные тактические учения, на которых отработала защиту морских коммуникаций, поражение малоразмерных скоростных плавсредств противника и обеспечение действий подразделений на приморском направлении», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ВМС.
Отмечается, что занятия проходили как днём, так и в тёмное время суток, также учитывалось применение противником авиации, ракетного вооружения и средств радиоэлектронной борьбы.
Ранее сообщалось, что на Украину для нужд военно-морских сил был поставлен первый ударный БПЛА турецкого производства Bayraktar TB2.