ВМС Украины провели учения по обороне побережья Азовского моря

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Подразделения Военно-морских сил Украины провели в акватории Азовского моря тактические учения.
ВМС Украины провели учения по обороне побережья Азовского моря
  • © РИА Новости / Игорь Маслов

«В акватории Азовского моря корабельная группа ВМС Украины провела комплексные тактические учения, на которых отработала защиту морских коммуникаций, поражение малоразмерных скоростных плавсредств противника и обеспечение действий подразделений на приморском направлении», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ВМС.

Отмечается, что занятия проходили как днём, так и в тёмное время суток, также учитывалось применение противником авиации, ракетного вооружения и средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что на Украину для нужд военно-морских сил был поставлен первый ударный БПЛА турецкого производства Bayraktar TB2.

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