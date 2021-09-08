Латвия отказала Белоруссии в правовой помощи по делу о геноциде в годы войны

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Латвия отказала Белоруссии в правовой помощи по уголовному делу о геноциде в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте белорусской Генпрокуратуры.
Латвия отказала Белоруссии в правовой помощи по делу о геноциде в годы войны
  • © Global Look Press

«Генеральная прокуратура Латвийской Республики... отказала в удовлетворении запроса Генеральной прокуратуры Республики Беларусь о правовой помощи по уголовному делу о геноциде населения Беларуси во время Великой Отечественной войны и в послевоенные годы», — говорится в сообщении.

В Минске считают, что позиция Риги «свидетельствует об откровенном пособничестве в сокрытии военных преступников, элементарном отрицании ценности человеческой жизни, уклонении от реализации принципа неотвратимости ответственности и игнорировании международных обязательств».

Ранее аналогичный отказ был получен от Литвы.

В апреле в Минске возбудили дело по факту геноцида белорусского народа в годы войны. В СК России заявили о готовности оказать помощь коллегам в расследовании.

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