Литва отказала Белоруссии в правовой помощи по делу о геноциде в годы войны

Литва отказала Белоруссии в правовой помощи по уголовному делу о геноциде населения в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба белорусской Генпрокуратуры.

«Генпрокуратура Литвы, игнорируя взятые на себя международные обязательства и безосновательно сославшись на ст. 19 Договора между Республикой Беларусь и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 20 октября 1992 года, уведомила об отказе принять к исполнению данное поручение», — говорится в сообщении.

Как отмечается, по мнению литовской стороны, это может причинить вред её суверенитету или безопасности, правам и законным интересам граждан.

В Минске считают, что Вильнюс «фактически способствует укрывательству нацистских преступников от правосудия».

В апреле в Минске возбудили дело по факту геноцида белорусского народа в годы войны.

В СК России заявили о готовности оказать помощь белорусским коллегам в расследовании.