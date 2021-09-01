Литва отказала Белоруссии в правовой помощи по делу о геноциде в годы войны
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«Генпрокуратура Литвы, игнорируя взятые на себя международные обязательства и безосновательно сославшись на ст. 19 Договора между Республикой Беларусь и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 20 октября 1992 года, уведомила об отказе принять к исполнению данное поручение», — говорится в сообщении.
Как отмечается, по мнению литовской стороны, это может причинить вред её суверенитету или безопасности, правам и законным интересам граждан.
В Минске считают, что Вильнюс «фактически способствует укрывательству нацистских преступников от правосудия».
В апреле в Минске возбудили дело по факту геноцида белорусского народа в годы войны.
В СК России заявили о готовности оказать помощь белорусским коллегам в расследовании.