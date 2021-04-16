СК России поможет Белоруссии в расследовании геноцида в годы войны

Следственный комитет России готов оказать помощь белорусским коллегам в расследовании уголовного дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны в случае поступления соответствующего запроса, заявила официальный представителя СК России Светлана Петренко.

«В случае поступления в СК России запроса от белорусских коллег с просьбой оказать содействие при расследовании уголовного дела о геноциде населения Белоруссии в годы Великой Отечественной войны российским ведомством, безусловно, будет оказана необходимая методическая и практическая помощь», — цитирует РИА Новости заявление Петренко.

Она уточнила, что российские следователи готовы поделиться своим опытом в расследовании уголовных дел указанной категории, а также оказать возможное техническое содействие.



Петренко также напомнила, что взаимодействие следственных комитетов России и Белоруссии основано на конструктивном сотрудничестве, которое постоянно укрепляется в целях борьбы с преступностью.

В основе этого взаимодействия находятся многосторонние и двусторонние международные договоры в сфере уголовного судопроизводства, а также межведомственные документы международного характера.

К их числу Петренко отнесла заключённое в 2013 году соглашение о сотрудничестве, а также программу сотрудничества СК России и Белоруссии в области криминалистического обеспечения предварительного расследования.

9 апреля генпрокурор Белоруссии Андрей Швед сообщил, что возбуждено уголовное дело по факту геноцида белорусского населения в годы Великой Отечественной войны.