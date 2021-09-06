Саакашвили заявил о намерении приехать в Грузию на муниципальные выборы

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Глава исполкома украинского Национального совета реформ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о намерении приехать в Грузию на муниципальные выборы.
Саакашвили заявил о намерении приехать в Грузию на муниципальные выборы
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление он сделал в ходе своего видеообращения, опубликованного в Facebook.

«Я хочу сказать, что лично я приеду на эти выборы в Грузию, а также хочу призвать всех наших соотечественников, проживающих за рубежом: у кого есть возможность, возьмите отпуск в дни выборов, отложите ваши дела, и, кто как может — сушей, воздухом, поедем все в Грузию», — сказал он.

Отмечается, что в Грузии выборы в местные органы власти назначены на 2 октября.

В августе 2020 года Саакашвили уже заявлял, что возвращается в Грузию.

Также в сентябре 2019 года Саакашвили говорил, что собирается вернуться на родину «в ближайшие месяцы» для восстановления её «государственности».

А в июне 2019 года в интервью ТСН, отвечая на вопрос, через какое время он намерен вернуться в Грузию, Саакашвили сказал, что отправится на родину через «месяц или три месяца».

В июне 2018 года Саакашвили в интервью RTVi заявил, что намерен вернуться в Грузию к президентским выборам. Соответствующие выборы прошли осенью 2018 года.

О планах вернуться в Грузию Саакашвили говорил и в 2016 году.

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