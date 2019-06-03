Саакашвили рассказал о намерении вернуться в Грузию в ближайшие месяцы
Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что в ближайшие месяцы собирается вернуться к себе на родину.
- Reuters
- © Gleb Garanich
Об этом он заявил в интервью ТСН, отвечая на вопрос, через какое время он намерен вернуться в Грузию.
«Месяц или три месяца», — сказал он.
В декабре 2018 года Саакашвили назвал условие для возвращения в Грузию.
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