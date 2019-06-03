Саакашвили рассказал о намерении вернуться в Грузию в ближайшие месяцы

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что в ближайшие месяцы собирается вернуться к себе на родину.

Об этом он заявил в интервью ТСН, отвечая на вопрос, через какое время он намерен вернуться в Грузию.

«Месяц или три месяца», — сказал он.

В декабре 2018 года Саакашвили назвал условие для возвращения в Грузию.