Саакашвили рассказал о намерении вернуться в Грузию в ближайшие месяцы

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Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что в ближайшие месяцы собирается вернуться к себе на родину.
Саакашвили рассказал о намерении вернуться в Грузию в ближайшие месяцы
  • Reuters
  • © Gleb Garanich

Об этом он заявил в интервью ТСН, отвечая на вопрос, через какое время он намерен вернуться в Грузию.

«Месяц или три месяца», — сказал он.

В декабре 2018 года Саакашвили назвал условие для возвращения в Грузию.

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