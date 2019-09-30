Саакашвили рассказал о планах вернуться в Грузию в ближайшие месяцы

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что собирается вернуться на родину в ближайшие месяцы для восстановления её «государственности», передаёт РИА Новости.
Саакашвили рассказал о планах вернуться в Грузию в ближайшие месяцы
  • РИА Новости

«Я планирую вернуться в Грузию в ближайшие месяцы. Нет ничего секретного. Правда, что и на Украине я чувствую себя хорошо, но когда теряешь родину...» — заявил Саакашвили в эфире телеканала Mtavari Arkhi.

В июне Саакашвили рассказал о намерении вернуться в Грузию через «месяц или три месяца». 

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, комментируя RT заявление экс-президента, отметил, что это не первая попытка Саакашвили вернуться в Грузию и что там он не сможет заниматься политической деятельностью «из-за ограничений уголовного характера».

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