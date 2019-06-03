Эксперт оценил заявление Саакашвили о намерении вернуться в Грузию

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов прокомментировал в беседе с RT заявление экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о намерении вернуться в страну в ближайшее время.

«Если он сейчас попытается приехать, то его арестуют. То, что Саакашвили активно использовал украинские направления, чтобы усиливать свои позиции в грузинском направлении… было видно достаточно давно», — заявил Абзалов.

Эксперт напомнил, что Саакашвили не в первый раз пытается вернуться на родину.

«Это не первая попытка Саакашвили вернуться в Грузию. Я напоминаю, что он активно участвовал в избирательных кампаниях. Более того, сам он сейчас не может заниматься (политической деятельностью на территории Грузии. — RT) из-за ограничений уголовного характера», — добавил политолог.

Ранее экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области сообщил о намерении вернуться в Грузию через «месяц или три месяца».