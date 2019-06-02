Саакашвили заявил о желании стать Стивом Джобсом украинской политики
«Я хочу быть немножко Стивом Джобсом украинской политики… Хочу создать площадку для новых идей, фонд», — заявил политик в интервью сайту ТСН.
При этом он опроверг информацию о получении финансирования со стороны США и Европейского союза.
«За мной не стоит ни Госдеп, ни Брюссель. У меня есть просто голова на плечах», — подчеркнул он.
Бывший грузинский лидер также сообщил, что не намерен претендовать на пост премьер-министра Украины.
Ранее Саакашвили заявил, что является одним из главных болельщиков Украины и намерен бороться за её лидерство в Европе.