Макей заявил, что в связи с санкциями нет смысла направлять посла Белоруссии в США

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в связи с санкциями нет смысла направлять белорусского посла в США.

«Отношения с США, как и с любым другим государством, для нас всегда актуальны. Мы в своё время занимались подбором кандидатуры посла в Соединённые Штаты Америки. Более того, я хочу сказать, что у нас есть эта кандидатура», — цитирует ТАСС Макея.

При этом он отметил, что «в нынешних условиях, естественно, нет смысла направлять посла в США в связи с санкционными действиями, которые были предприняты этой страной по отношению к Беларуси».

Ранее посольство США в Белоруссии сообщило о сокращении штата дипмиссии в республике.

В августе белорусский МИД предложил Соединённым Штатам до 1 сентября сократить численность своего посольства до пяти человек.

В Госдепартаменте в ответ на это заявили, что Минск несёт ответственность за ухудшение двусторонних отношений.