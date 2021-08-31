США сократили штат дипмиссии в Белоруссии

Посольство США в Белоруссии сообщило о сокращении штата дипмиссии в республике.

«Сегодня второй раз за три месяца американские дипломаты были вынуждены покинуть Беларусь в связи с вызывающим сожаление решением режима ограничить взаимодействие и диалог», — говорится в сообщении дипломатов в Facebook.

Ранее белорусский МИД предложил Соединённым Штатам до 1 сентября сократить численность своего посольства до пяти человек.

В Госдепартаменте в ответ на это заявили, что Минск несёт ответственность за ухудшение двусторонних отношений.