Токаев назначил нового главу Минобороны Казахстана
«Назначить Бектанова Мурата Карибаевича министром обороны Республики Казахстан», — говорится в указе Токаева.
Также распоряжением президента Бектанов был освобождён от должности первого заместителя министра обороны — начальника Генерального штаба Вооружённых сил Казахстана.
31 августа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку главы Минобороны страны Нурлана Ермекбаева.
26 августа на складе воинской части в Жамбылской области произошёл пожар, который привёл к детонации боеприпасов. По последним данным, число жертв трагедии достигло 15. Министерство обороны Казахстана учредило комиссию, которая проверит условия хранения боеприпасов на всех объектах вооружённых сил страны.