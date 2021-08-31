Токаев назначил нового главу Минобороны Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил министром обороны республики прежнего первого заместителя главы ведомства и начальника Генштаба Мурата Бектанова.

«Назначить Бектанова Мурата Карибаевича министром обороны Республики Казахстан», — говорится в указе Токаева.

Также распоряжением президента Бектанов был освобождён от должности первого заместителя министра обороны — начальника Генерального штаба Вооружённых сил Казахстана.

31 августа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку главы Минобороны страны Нурлана Ермекбаева.

26 августа на складе воинской части в Жамбылской области произошёл пожар, который привёл к детонации боеприпасов. По последним данным, число жертв трагедии достигло 15. Министерство обороны Казахстана учредило комиссию, которая проверит условия хранения боеприпасов на всех объектах вооружённых сил страны.