Токаев назначил нового главу Минобороны Казахстана

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил министром обороны республики прежнего первого заместителя главы ведомства и начальника Генштаба Мурата Бектанова.
Токаев назначил нового главу Минобороны Казахстана

    «Назначить Бектанова Мурата Карибаевича министром обороны Республики Казахстан», — говорится в указе Токаева.

    Также распоряжением президента Бектанов был освобождён от должности первого заместителя министра обороны — начальника Генерального штаба Вооружённых сил Казахстана.

    31 августа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку главы Минобороны страны Нурлана Ермекбаева.

    26 августа на складе воинской части в Жамбылской области произошёл пожар, который привёл к детонации боеприпасов. По последним данным, число жертв трагедии достигло 15. Министерство обороны Казахстана учредило комиссию, которая проверит условия хранения боеприпасов на всех объектах вооружённых сил страны.

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