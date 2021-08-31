Президент Казахстана принял отставку министра обороны

Короткая ссылка
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку главы Минобороны страны Нурлана Ермекбаева. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
Президент Казахстана принял отставку министра обороны
  • Reuters

«Президент Касым-Жомарт Токаев, рассмотрев рапорт министра обороны Нурлана Ермекбаева с просьбой об отставке, принял её», — написал он в Facebook.

Ранее стало известно, что Ермекбаев готов подать в отставку после пожара и взрывов боеприпасов на складе воинской части в Жамбылской области.

Вечером 26 августа на складе воинской части в Жамбылской области произошёл пожар, который привёл к детонации боеприпасов. По последним данным, число жертв ЧП достигло 15.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить