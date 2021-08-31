Президент Казахстана принял отставку министра обороны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку главы Минобороны страны Нурлана Ермекбаева. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

«Президент Касым-Жомарт Токаев, рассмотрев рапорт министра обороны Нурлана Ермекбаева с просьбой об отставке, принял её», — написал он в Facebook.

Ранее стало известно, что Ермекбаев готов подать в отставку после пожара и взрывов боеприпасов на складе воинской части в Жамбылской области.

Вечером 26 августа на складе воинской части в Жамбылской области произошёл пожар, который привёл к детонации боеприпасов. По последним данным, число жертв ЧП достигло 15.