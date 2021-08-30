Число жертв взрывов в воинской части Казахстана возросло до 15
- Reuters
«Сапёрами Министерства обороны обнаружено тело ещё одного человека, личность которого устанавливается. Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 15 человек. Среди них есть и сотрудники органов гражданской защиты», — приводит ТАСС заявление ведомства.
Уточняется, что поиски ещё одного пропавшего продолжаются.
Ранее сообщалось о 14 погибших.
Вечером 26 августа на складе воинской части в Жамбылской области произошёл пожар, который привёл к детонации боеприпасов. В результате ЧП погибли и пострадали люди.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днём общенационального траура в связи с произошедшей трагедией.