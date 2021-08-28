Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днём общенационального траура.

«В связи с трагическим происшествием в Байзакском районе Жамбылской области, повлёкшим гибель людей, объявляю 29 августа днём общенационального траура», — написал Токаев в своём Twitter.

Он отметил, что «погибшие военнослужащие и спасатели проявили подлинный героизм и самоотверженность».

«Они навсегда останутся в памяти народа», — добавил президент.

Ранее в МЧС Казахстана сообщали, что «число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 12».