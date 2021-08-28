Токаев объявил 29 августа днём общенационального траура

Короткая ссылка
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днём общенационального траура.
Токаев объявил 29 августа днём общенационального траура
  • РИА Новости

«В связи с трагическим происшествием в Байзакском районе Жамбылской области, повлёкшим гибель людей, объявляю 29 августа днём общенационального траура», — написал Токаев в своём Twitter.

Он отметил, что «погибшие военнослужащие и спасатели проявили подлинный героизм и самоотверженность».

«Они навсегда останутся в памяти народа», — добавил президент.

Ранее в МЧС Казахстана сообщали, что «число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 12».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить