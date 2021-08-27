Число жертв взрывов на складе в Казахстане достигло 12
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«Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 12. По уточнённым данным, на месте взрыва в Жамбылской области найдены тела еще трёх сотрудников, которые погибли при ликвидации последствий взрывов. Личность сотрудников устанавливается», — приводит ТАСС заявление.
Ранее сообщалось о девяти жертвах ЧП.
Вечером 26 августа на складе воинской части в Жамбылской области произошёл пожар, который привёл к детонации боеприпасов.