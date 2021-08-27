Число жертв взрывов на складе в Казахстане увеличилось до девяти

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Число жертв взрывов на складе боеприпасов в военной части в Жамбылской области Казахстана увеличилось до девяти. Об этом сообщили в МЧС республики.
Число жертв взрывов на складе в Казахстане увеличилось до девяти
  • ©Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

«В результате взрыва в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, по последним данным, погибли всего девять человек, в том числе сотрудники МЧС Казахстана, войсковой части, военизированной охраны и военной прокуратуры. Личности погибших устанавливаются», — приводит ТАСС заявление.

Ранее сообщалось о пяти жертвах ЧП.

Вечером 26 августа на складе воинской части в Жамбылской области произошёл пожар, который привёл к детонации боеприпасов. 

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